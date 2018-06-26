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Хищные птицы спасут Питер от крыс

В Северной столице настоящее бедствие

На свалках размножились чайки и грызуны. Но теперь есть возможность избавиться от них, и не только.

Для борьбы с терроризирующими Приморский район чайками начали использовать хищных птиц. Об этом FlashNord рассказали в департаменте Росприроднадзора по Северо-Западному федеральному округу. 

На проблемной свалке на Автобусном переулке, 2, ставшей кормовой базой для чаек, из-за большого количества мусора расплодились и крысы. 

Перевозчики отходов "не успевали вывезти все, собранные от населения отходы, на полигон, из-за увеличения расстояния до объектов размещения", сообщили в Росприроднадзоре. Но уже "дано обещание, устранить проблему максимально быстро", добавили в ведомстве. 

Для охраны пункта перегруза отходов от чаек городской автопарк №6 "Спецтранс" привлек ловчих птиц. По словам орнитологов, в течение двух месяцев у чаек сформируется рефлекс "находиться на данной территории опасно", и они улетят. 

Полина ДОРОЖКИНА
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