Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Подмосковная клубника останется дорогой

Урожай ягоды в регионе удался на славу

С начала сезона в Московской области собрали больше 200 т клубники. Об этом сообщила пресс-служба местного минсельхозпрода.

Величиной ягода чуть меньше обычного, но сладкая и душистая, заявил глава ведомства Андрей Разин.  По его словам министра, в регионе выращивают несколько сортов клубники, особенно любимы два сорта – это Корона и Полка.

При этом цены на ягоду в регионе не изменились. Они такие же, как и в прошлом году, – почти 300 руб. за килограмм.

Местная ягода дороже, чем привозная. Однако и условия ее созревания другие, передает "Подмосковье сегодня" слова Разина.


Полина ДОРОЖКИНА
новости партнеров
Загрузка...

Российская сборная напугала испанцев

Наставник Испании оценил шансы своей команды в предстоящей игре

Антироссийские санкции разоряют Германию

Старый Свет терпит поражение в войне против России

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Проишествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей