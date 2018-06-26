Подмосковная клубника останется дорогой

Урожай ягоды в регионе удался на славу

С начала сезона в Московской области собрали больше 200 т клубники. Об этом сообщила пресс-служба местного минсельхозпрода.

Величиной ягода чуть меньше обычного, но сладкая и душистая, заявил глава ведомства Андрей Разин. По его словам министра, в регионе выращивают несколько сортов клубники, особенно любимы два сорта – это Корона и Полка.

При этом цены на ягоду в регионе не изменились. Они такие же, как и в прошлом году, – почти 300 руб. за килограмм.

Местная ягода дороже, чем привозная. Однако и условия ее созревания другие, передает "Подмосковье сегодня" слова Разина.



