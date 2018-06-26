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Иранские болельщицы поплатятся за ЧМ-2018

ТАСС ТАСС ТАСС
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продолжениеНа время ЧМ-2018 футболистов лишили секса
Девушки посещают стадионы в откровенных нарядах

Фанаты проходящего в России чемпионата мира по футболу восхищены красотой и изяществом болельщиц из Ирана. Соцсети заполонили фотографии девушек в одежде разной степени открытости. Но на родине красавиц может ждать весьма неприятная перспектива – ведь там им запрещено не только выходить на люди без хиджаба, но и вообще посещать стадионы.

После исламской революции 1979 года перед выходом на улицу женщины Ирана обязаны закрывать все части тела, кроме лица. А запрет на посещение стадионов был аргументирован желанием оградить их от мужских ругательств во время матчей.

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Несмотря на критику такого положения со стороны президента страны Хасана Роухани, изменить его до сих пор не удалось из-за противодействия со стороны влиятельных религиозных деятелей и служб безопасности Ирана.

Генеральный прокурор ИРИ Мухаммад Джафар Монтазери заявил Daily Mail, что отсутствие платков на женщинах вкупе с песнями и танцами в честь победы над сборной Португалии он расценивает как "неуважение к нашим мученикам и предательство революции".


"Они ошибаются, если думают, что могут проводить свою сатанинскую политику", – пригрозил он.

Тем не менее издание цитирует одного из высокопоставленных чиновников Ирана, сказавшего, что "женщины и семьи, купившие билеты, могут посещать стадион, чтобы посмотреть игру на Кубке мира".

Таким образом, российский мундиаль стал для мусульманок шансом почувствовать себя свободно и раскрепощенно, а также забыть про суровый дресс-код.

"Я так счастлива быть здесь. Это как воплощение мечты", - сказала 17-летняя студентка Мона Хусейни, пришедшая на стадион с семьёй.

Издание отмечает, что игра с Португалией стала вторым случаем с 1979 года, когда женщинам разрешили присутствовать на стадионе во время игры. Ранее за попытки попасть на стадион были арестованы десятки иранок.

Матч последнего тура группового этапа чемпионата мира по футболу в России между Ираном и Португалией, прошедший на стадионе "Мордовия Арена" в Саранске, установил рекорд посещаемости, напоминает "Газета.ru"

Вероника ПОДСТРЕХИНА
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