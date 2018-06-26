Иранские болельщицы поплатятся за ЧМ-2018

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Фанаты проходящего в России чемпионата мира по футболу восхищены красотой и изяществом болельщиц из Ирана. Соцсети заполонили фотографии девушек в одежде разной степени открытости. Но на родине красавиц может ждать весьма неприятная перспектива – ведь там им запрещено не только выходить на люди без хиджаба, но и вообще посещать стадионы.
После исламской революции 1979 года перед выходом на улицу женщины Ирана обязаны закрывать все части тела, кроме лица. А запрет на посещение стадионов был аргументирован желанием оградить их от мужских ругательств во время матчей.
Несмотря на критику такого положения со стороны президента страны Хасана Роухани, изменить его до сих пор не удалось из-за противодействия со стороны влиятельных религиозных деятелей и служб безопасности Ирана.
Генеральный прокурор ИРИ Мухаммад Джафар Монтазери заявил Daily Mail, что отсутствие платков на женщинах вкупе с песнями и танцами в честь победы над сборной Португалии он расценивает как "неуважение к нашим мученикам и предательство революции".
"Они ошибаются, если думают, что могут проводить свою сатанинскую политику", – пригрозил он.
Тем не менее издание цитирует одного из высокопоставленных чиновников Ирана, сказавшего, что "женщины и семьи, купившие билеты, могут посещать стадион, чтобы посмотреть игру на Кубке мира".
Таким образом, российский мундиаль стал для мусульманок шансом почувствовать себя свободно и раскрепощенно, а также забыть про суровый дресс-код.
"Я так счастлива быть здесь. Это как воплощение мечты", - сказала 17-летняя студентка Мона Хусейни, пришедшая на стадион с семьёй.
Иранские болельщицы. Харам на хараме и харамом погоняет. pic.twitter.com/Md3jNrEmV4— Александр Коц (@sashakots) 26 июня 2018 г.
Издание отмечает, что игра с Португалией стала вторым случаем с 1979 года, когда женщинам разрешили присутствовать на стадионе во время игры. Ранее за попытки попасть на стадион были арестованы десятки иранок.
Матч последнего тура группового этапа чемпионата мира по футболу в России между Ираном и Португалией, прошедший на стадионе "Мордовия Арена" в Саранске, установил рекорд посещаемости, напоминает "Газета.ru".
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