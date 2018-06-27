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Умер известный российский ученый

О дате и месте похорон будет сказано позднее

В Москве 27 июня в возрасте 87 лет скончался Владимир Андреевич Успенский  – выдающийся математик и лингвист, основатель отделения теоретической и прикладной лингвистики Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова.

О смерти ученого сообщается на сайте отделения. Источник рассказал агентству городских новостей "Москва", что Владимир Андреевич в последние годы сильно болел.

Успенский написал более сотни трудов по математической логике и лингвистике. Он был инициатором и одним из авторов реформы лингвистического образования в России, свыше двух десятилетий занимал пост заведующего кафедрой математической логики и теории алгоритмов механико-математического факультета МГУ.

Валентина МАЙОРОВА
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