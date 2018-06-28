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Самую опасную форму опухоли мозга вылечит вирус

Фото: GLOBAL LOOK press/Oliver Ring
Вещество борется с самой тяжелой формой опухоли мозга – глиобластомой

Генетически модифицированный полиовирус PVSRIPO вводится в опухоль при помощи тонкой трубки. Вещество убивает злокачественные клетки и стимулирует активность иммунной системы, при этом не наносит вреда здоровью. Препарат разработали американские ученые из Университета Дьюка. Результаты опубликованы в журнале New England Journal of Medicine.

В эксперименте участвовали 165 пациентов с возвратной формой глиобластомы. Их поделили на две группы: 61 человек проходили терапию с добавлением вируса, а 104 участника лечились стандартными методами – отмечают специалисты.

Данные исследования показали, что при добавлении полиовируса 21 % больных прожили более трех лет. Однако, из второй категории зафиксировали лишь 4% с таким же результатом. У двоих пациентов случился рецидив опухоли. Но с помощью PVSRIPO они живут 6 лет с момента введения вещества.

Глиобластома – это самая распространенная и опасная форма рака головного мозга. Чаще всего она не имеет генетической предрасположенности. Для борьбы с заболеванием применяют хирургическое лечение, химиотерапию и лучевую терапию.

Евгения КАРПУНИНА
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