Китайцы угрожают разрушить США

Американцы догадались, кого на самом деле им стоит бояться

Встреча Путина и Трампа является стратегической для последнего. Хозяин Белого дома в курсе, какая угроза нависла над Штатами, вот и стремится любыми способами подружиться с Россией: то в G7 пригласит, то на переговоры.

Американский лидер догадался: его стране не русских следует остерегаться, что противоречит сложившемуся стереотипу, а нации пострашнее. Главной экзистенциальной угрозой США является Китай, заявил американский обозреватель Тодд Вуд

Своими размышлениями он поделился на страницах The Washington Times. Журналист пишет, что Поднебесная присвоила "американские проекты оружия и другие стратегические технологии", "милитаризировала один из важнейших морских путей в мире". Ко всему прочему около 40 тысяч китайцев шпионят за американцами.

А их оборонная промышленность работает с такой скоростью, что не за горами время, когда военной силе Пекина не будет равных. Так, считает журналист, родина Конфуция отберет у США статусу мировой державы.

Впрочем, Вуд подчеркивает, что издания, кричащие о "российском расследовании" – теме номер один, которую местные СМИ "пытаются удержать на плаву любой ценой", – ни словом не обмолвятся о китайской угрозе.

"Эти люди сейчас работают над демонизацией Москвы", – уверен Вуд. По его словам, основная их задача – уничтожить мистера президента.