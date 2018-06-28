В освоении Арктики помогут СМИ

Созданный Союзом журналистов клуб устранит пробел в осведомленности россиян

В стране и мире широко обсуждается данный вопрос. Проблемы освоения арктического региона рассматривались на самом высоком уровне, включая президента РФ Владимира Путина. Однако нет должной реакции в обществе.

Одна из причин – недостаток информации о происходящем в этой сфере. Ответственность за возникший пробел лежит в том числе и на средствах массовой информации, которые еще называют четвертой властью.

Белое пятно устранит созданный недавно Арктический клуб. Он поможет привлечь внимание к вопросам использования арктических территорий.

Их развитие стало приоритетным в России на границе XX – XXI веков. Реализация арктических программ вновь заняла должное место в стране. По словам главы нашего государства, за полярным регионом будущее.

"Мы не занимались ею [Арктикой] не потому, что это было неважно, а потому, что не могли. Теперь возможность появилась", – заверил Путин.

По мере углубления в данный процесс возникла необходимость его освещения. Не секрет, что сегодня россияне не сильно осведомлены об освоении северных территорий. Необходимо устроить ликбез в умах сограждан, уверен председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев.

"Арктика – это буквально концентрат российских достижений". А незнание об этом не позволяет соотечественникам в полной мере осознавать, "какое великое у России будущее", – резюмировал он.

Рассказать каждому жителю великой России об успехах и достижениях в изучении полярных областей – цель Арктического клуба, инициатором создания которого является Соловьев. По его мнению, задача объединения – организовать представителей власти, которые будут обсуждать актуальные вопросы освоения, использования и сохранения холодного региона. До того там суровые климатические условия, что многие населенные пункты опустели. И это, по словам главы СЖР, основная проблема тех мест.

"Стоят пустые, брошенные города: многоэтажные дома, магазины, рестораны, клубы и ни одного человека", – пояснил Соловьев, добавив, что даже данные обстоятельства не помеха для развития региона. К примеру, там увеличилась проводимость судов по северному морскому пути.

В целом же переоценить значение Арктики для России сложно, заявил заместитель полпреда президента в Сибирском федеральном округе Алексей Еремеев. Он согласился, что в информационном пространстве тема покорения территорий не раскрыта.

"В этом ключе инициатива Союза журналистов России очень своевременна", – отметил федеральный чиновник.

С ним согласился гендиректор "Росатомфлота" Вячеслав Рукша. По его словам, СМИ должны активизироваться и предложил помощь своей компании. "Я считаю, у вас правильный подход", – парировал Рукша, обращаясь к главе СЖР.

Точно такого же мнения придерживается и глава секретариата СЖР Денис Токарский. Он не сомневается, что союзу данная проблема по плечу. Деятельность Арктического клуба, считает представитель журналистского сообщества, главным образом заключается в организации собраний с участием экспертов и представителей власти. Именно они должны доносить достоверную и наиболее полную информацию до акул пера. А те в свою очередь будут ее распространять.

Клуб уже наметил ряд встреч, которые станут интересны СМИ. Развитие арктической зоны будет обсуждаться на международном циркумполярном конгрессе "Арктический медиамир". Он пройдет в Салехарде и станет одним из самых масштабных мероприятий года. Конгресс запланирован на 9-11 декабря.

В эти дни будут работать три секционных площадки. Дискуссии обобщит пленарное заседание. Участники встречи смогут также воочию увидеть объекты, работающие в арктических условиях.

Конгресс объединит более двухсот представителей масс-медиа из семи стран и восьми регионов арктической зоны. Цель собрания единомышленников – заострить внимание четвертой власти и общественности к освещению арктической повестки.