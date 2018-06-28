Московское образование достигло максимума

Итогам учебного года посвятили отдельную пресс-конференцию

В Москве продолжают активно строить новые школы и улучшать качество образования в целом. Об этом рассказали руководители московских школ и средних профессиональных учебных заведений в ходе пресс-конференции, посвященной итогам учебного года 2017/2018. В мероприятии принимал участие глава ведомства Исаак Калина.

Отмечается, что в этом году Москва достигла максимума по сравнению с последними годами на Всероссийской олимпиаде школьников (ВсОШ). Победителями заключительного этапа, по словам директора Центра педагогического мастерства Ивана Ященко, стали 191 человек. При этом призеров в несколько раз выше – 715.

Доля москвичей среди победителей ВсОШ составила 50,7%, а призеров – 37,5%. Для сравнения, в 2010 году этот показатель составлял 23,8 и 17,4% соответственно. Также увеличилось количество школ подготовивших таких учеников – 227. А процент обучающихся, закончивших школы, в которой есть победители или призеры финала Всероссийской олимпиады школьников в 2018 году достиг отметки в 45%, хотя еще семь лет назад едва превышал 10%.

Ященко подчеркнул, что успехи ребят на олимпиаде являются массовыми и это стало обыденностью в московских учреждениях. "Никто уже не удивляется, что у нас в образовательных учреждениях есть победители и призеры олимпиады. Каждый успех – это старт для движения вперед", – поделился он, отметив доступность образовательных ресурсов, что дает возможность ребятам в полной мере раскрыть таланты.

Хотя буквально несколько лет назад учебные заведения не могли похвастаться таким количеством одаренных учеников, подметила директор школы №1252 имени Сервантеса Ирина Анурова. "В этом году наши ребята получили 19 дипломов на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников. У нас семь победителей и 12 призеров по пяти предметам, все они получили гранты от правительства Москвы", – похвалилась педагог.

При этом школьники не просто днями просиживают за партами, а занимаются в технопарке и посещают дополнительные уроки. "За последние годы многократно увеличилось количество кружков и секций, в школу пришли работать специалисты из других областей. У нас есть офицер запаса, который подготовил трех победителей и одного призера Всероссийской олимпиады школьников по основам безопасности", – сообщила Анурова.

Ее коллега, директор Московской международной школы Елена Шкуренко рассказала об успешной реализации проекта "Школа ступеней", когда начальная, средняя и старшая с профильной школы разведены по отдельным зданиям. Однако учеба не ограничивается помещениями, занятия продолжаются в музеях и парках.

Проект школьного профобразования, когда ребята могут также получить, например, навыки фотографа или вожатого, также развивается.

Его реализацию высоко оценил глава департамента образования Москвы Исаак Калина. "Ребята еще на школьной скамье начинают понимать, что такое профессия. Учащиеся с интересом приняли идею предпрофессиональных классов, и ребята, которые в них обучаются, имеют все шансы для дальнейшего успешного развития в выбранной сфере, они поступают в вузы и колледжи, делают осознанный выбор", – пояснил глава ведомства, добавив, что каждый проект всесторонне обсуждается с учителями, директорами, родителями и экспертами.

Среди успешных "творений" - "Суббота московского школьника", куда входят "Инженерные субботы", "Университетские субботы", Арт-субботы" и многие другие. По словам Калины, может также появиться и "Театральная суббота".

На пресс-конференции слово предоставили и новичкам. Сравнительно недавно, в прошлом сентябре, открыла свои двери рассчитанное на более чем две тысячи учащихся школа №2048 в Некрасовке. Ее руководитель Станислава Буробина заверила, что молодое учебное заведение обеспечило немало поводов для гордости. Его коллектив плотно сотрудничает с вузами, в стенах школы реализуется предуниверсарий для учеников восьмых классов. "Также мы эффективно используем само здание, в том числе инженерные коммуникации", – заверила директор. Строительство школ в отдаленных районах она назвала "умными инвестициями". "Родителям не нужно искать школы в центре, учебное заведение находится во дворе, в шаговой доступности от дома", – пояснила Буробина.

О своих подвигах рассказали представители среднего профессионального образования (СПО) столицы. Юные москвичи охотно поступают в колледжи, заявил директор Первого образовательного комплекса Юрий Мироненко. "Город выделил более двух миллиардов рублей на создание базы в профессиональном образовании", – отметил он.

Качество обучения в СПО находится на должном уровне, подтверждением чего служат превосходные показатели на чемпионате World Skills – масштабных соревнованиях по профмастерству. "Сегодня в колледжах открыты четыре "Мастерских чемпионов". Ребята здесь полностью счастливы", – подытожил Мироненко.