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Украинка воссоединилась с семьей после обращения к Путину

Ей выдали долгожданный паспорт РФ

Украинка Ирина Баракат в 2016 году получила серьезные ранения в Сирии и попала в больницу в Петербурге. Во время "прямой линии" она попросила у президента Владимира Путина выдать ей российское гражданство, чтобы ее родные приехали в страну.

Отмечается, что 26 июня она получила долгожданный паспорт РФ и уже через 3 дня к ней из Сирии прилетели муж и трое детей, передает FlashNord.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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