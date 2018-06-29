Украинка воссоединилась с семьей после обращения к Путину

Ей выдали долгожданный паспорт РФ

Украинка Ирина Баракат в 2016 году получила серьезные ранения в Сирии и попала в больницу в Петербурге. Во время "прямой линии" она попросила у президента Владимира Путина выдать ей российское гражданство, чтобы ее родные приехали в страну.

Отмечается, что 26 июня она получила долгожданный паспорт РФ и уже через 3 дня к ней из Сирии прилетели муж и трое детей, передает FlashNord.