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В Подмосковье достроят мост через Волгу

В начале осени в регионе появится новый большой мост

Последние 20 м металлических оконструкций планируют замкнуть строители на мосту через Волгу в Дубне в сентябре этого года.

Эту новость сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня" со ссылкой на пресс-службу министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона ИгорьТресков рассказал, что движение по мосту откроют в конце 2018 года. Длина инженерного сооружения почти 2 километра, через него по четырем полосам дороги в сутки смогут проехать более 24 тыс. автомобилей.

Валентина МАЙОРОВА
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