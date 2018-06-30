В Москве открылась выставка в честь юбилея Астаны

Посетители смогут оценить архитектурные особенности столицы Казахстана

По случаю 20-летия Астаны на ВДНХ в 75-м павильоне была представлена экспозиция – макет центральной части Астаны и ее архитектурных шедевров.

В церемонии открытия приняли участие первый вице-премьер Казахстана Аскар Мамин и первый заместитель премьер-министра – министр финансов РФ Антон Силуанов. В своей речи Мамин отметил, что после того, как 20 лет назад столицу республики перенесли из Алма-Аты в Астану, число жителей нового центра страны выросло впятеро. Сам город также преобразился: он стал современнее и удобнее.

"Символично, что именно в Москве, столице крупнейшего стратегического партнера Казахстана, организована тематическая выставка в рамках мероприятий празднования 20-летия Астаны", – отметил Мамин.

С казахстанским гостем полностью согласился Силуанов, усмотревший в месте проведения выставки символический знак. Ведь российская столица стала первым городом-побратимом с Астаной, напомнил глава Минфина.

"Мы все тесно связаны между собой и экономически, и духовно", – заявил Силуанов.

Гостям выставки также был представлен находящийся на реставрации павильон "Казахстан". Стоит отметить, что павильон пока еще полностью не готов, внутреннее убранство нуждается в доработке. Однако снаружи кажется, что конструкция полностью готова: исторический фасад полностью восстановили, вход в здание украшает национальный орнамент Казахстана, красивый куполом с позолоченным шпилем и пятиконечной звездой, исторические барьельефы. Кроме того, павильону вернули прежний интерьер со скульптурами и лестницей из гранита.



Идея возвращения к жизни этого павильона, кстати, принадлежит главе Казахстана Нурсултану Назарбаеву, напомнил экс-депутат сената республиканского парламента от Астаны Владимир Редкокашин. На его взгляд, новый-старый павильон идеально подходит для демонстрации достижений России и Казахстана друг другу.

Среди гостей было много заметных лиц, включая членов правительства РФ и депутатов Госдумы, представителей многочисленной казахстанской диаспоры в Москве, а также журналисты. Один из них – главный редактор газеты "Труд" Валерий Симонов – поначалу считал перенос столицы в Астану несбыточной утопией – отстроить город с нуля "в голой степи, где дуют бураны и ветра". Однако на выставке он признался, что фантастика стала реальностью.



"Этот проект значителен еще тем, что туда вложили свои труды и мечты весь многонациональный народ Казахстана. Мы, россияне, гордимся вашими успехами. А для меня это чувство вдвойне сильнее, потому что я родился и вырос в Казахстане", – сказал он.



Одним из гостей оказался турист из Гонконга Колин Кохен, который приехал в Россию посмотреть матчи ЧМ-2018. По его словам, увиденное стало для него приятной неожиданностью. Особенно его поразил смешение восточного и западного стиля в архитектуре Казахстана. Ничего подобного он нигде не видел, признался Кохен.

Что касается выставки, то в ее центре установлен макет заново отстроенной части столицы. Остальную экспозицию разбили на четыре секции стендов с фотографиями, эскизами и интерактивными материалами, раскрывающими историю становления и развития Астаны. По ней можно будет составить картину текущего состояния города с градостроительной точки зрения, ознакомиться с главными объектам города и оценить перспективы развития.



Выставка будет проходить в 75-м павильоне до 7 июля.