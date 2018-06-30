Протяженность московского метро вырастет вдвое

Столичные власти утвердили программу развития подземки

В ближайшей перспективе метро Москвы "обрастет" новыми станциями и станет в два раза длиннее. Глава стройкомплекса столицы Марат Хуснуллин рассказал журналистам о текущем положении дел и планах на будущее.

Основное внимание в программе развития метрополитена уделяется Большой кольцевой линии (БКЛ). На новом пересадочном контуре, длина которого составляет около 70 километров, будет работать 31 станция.

Сейчас полным ходом идет строительство станции "Стромынка". Она расположилась на северо-восточном участке БКЛ. Она будет пересекаться с красной веткой – пассажиры смогут пересаживаться на станцию "Сокольники".

"Установка буронабивных свай выполнена на 70%, продолжается выемка грунта", – отметил Марат Хуснуллин. Сдать станцию планируют в 2021 году, добавил он.

К этому сроку завершится и строительство северо-восточного участка Большого кольца метро. Здесь будут действовать шесть станций: "Шереметьевская", "Ржевская", "Стромынка", "Рубцовская", "Лефортово" и "Авиамоторная".

Работа сейчас в том или ином виде ведется на всех участках БКЛ. На каких-то площадках идет подготовка, а где-то уже развернулось полноценная стройка, сообщил глава стройкомплекса Москвы.

Упор на развитие Большого кольца сделали ради комфорта пассажиров. В тех районах столицы, где еще нет метро, появятся новые радиальные линии. "Кожуховская" – одна из веток, которая расположится на юго-востоке Москвы. Жителям этих районов будет гораздо проще добраться до центра города. Отметим, что в ближайшем будущем эту ветку переименуют в "Некрасовскую". Такое решение принято по итогам голосования на портале "Активный гражданин". Пересесть на БКЛ можно будет на конечной станции "Нижегородская". Линию целиком планируют запустить совсем скоро – в 2019 году. А ее первый участок, куда входят станции "Некрасовка", "Лухмановская", "Улица Дмитриевского" и "Косино" начнет полноценную работу к концу этого года после технического пуска в начале осени.

"Сейчас там идут пусконаладочные работы, мы ставим задачу до осени сделать максимальное благоустройство прилегающей территории", – пояснил Марат Хуснуллин.

Кроме того, от станции Большого кольца "Улица Новаторов" протянут участок в Новую Москву, до Троицка. Он пройдет через поселок Коммунарка. От "Нижегородской" на восток построят еще одну новую линию, а другая пойдет от "Кленового Бульвара" в Бирюлево.

Московское метро развивается с рекордной скоростью, отметил Хуснуллин. Нигде в мире строительство не идет такими быстрыми темпами. Метростроевцы трудятся круглосуточно, вахтовым методом по 12 часов в сутки.

"Нормативный срок строительства станции метро – восемь лет, а мы укладываемся в 3-4 года", – добавил он.

Глава московского стройкомплекса коснулся и других, не менее значимых для столицы, проектов. К таким, безусловно, относится программа реновации. Площадки, где в скором будущем появятся новые дома для переселенцев, уже подобрали практически во всех районах Москвы. К примеру, здания "вырастут" на месте, где когда-то был Черкизовский рынок. Москвичей ждет качественное жилье рядом с метро и МЦК, рассказал Хуснуллин.

Благоустройство набережных Москвы-реки тоже идет полным ходом. Так, сейчас активно осваивают территорию бывшего завода ЗИЛ.

"Около 19 километров набережной будут благоустраиваться, плюс мы строим новые мосты, увязываем это с улично-дорожной сетью, смотрим, где можно сделать новые причалы, чтобы суда работали не только как туристические, а в дальнейшем стали полноценным транспортом", – сообщил он.