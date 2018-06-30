На Москву обрушился шторм столетия

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Над городом сгустились тучи – спасатели предупреждают жителей города об опасности. МЧС опубликовало экстренное предупреждение о сильной грозе, штормовом ветре и граде.
Экстренное предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях— МЧС МОСКВЫ (@emercom_press) 30 июня 2018 г.
Уважаемые москвичи и гости столицы! По прогнозам синоптиков Росгидромет с 30.06 до конца суток 01.07 2018 года в Москве ожидается дождь, местами сильный, гроза, град, при грозе шквалистое усиление ветра до 17-22 м/с.
Оообалдеть гроза у нас, мобильная сеть аж накрылась. Ну, кому дождичка, навались, всем хватит— Жанна Жуковская (@57Evdokiya122) 30 июня 2018 г.
Уже сейчас в Москве и Подмосковье начался сильный ливень. Порывы ветра достигают 22 метров в секунду – за последние сто лет это сильнейший шторм в столице, отмечает "Царьград".
Пользователи соцсетей делятся фото и видеокадрами грозы.
Из-за надвигающейся бури в городе закрыли фан-зону ЧМ-2018 на Воробьевых горах, а также парки.
Тем временем ураганный ветер уже повалил полсотни деревьев в разных районах Москвы, отмечает MASH. О пострадавших данных пока не поступало.
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