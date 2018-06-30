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На Москву обрушился шторм столетия

ТАСС
В столице бушует ураганный ветер

Над городом сгустились тучи – спасатели предупреждают жителей города об опасности. МЧС опубликовало экстренное предупреждение о сильной грозе, штормовом ветре и граде.

Москвичам советуют не выходить без надобности на улицу, чтобы не попасть под удар стихии, и не садиться за руль.

Ну, вот и обещанный дождь... Хорошо бы без града и урагана обошлось 🙏#лето2018 #гроза #ливень

Публикация от Almi_Urnis (@almi_urnis)

Тем, кого ураган застанет на улице, нужно держаться подальше от деревьев, в которые может попасть молния, и различных конструкций, которые могут упасть.

Уже сейчас в Москве и Подмосковье начался сильный ливень. Порывы ветра достигают 22 метров в секунду – за последние сто лет это сильнейший шторм в столице, отмечает "Царьград".

Пользователи соцсетей делятся фото и видеокадрами грозы.

Из-за надвигающейся бури в городе закрыли фан-зону ЧМ-2018 на Воробьевых горах, а также парки.

Тем временем ураганный ветер уже повалил полсотни деревьев в разных районах Москвы, отмечает MASH. О пострадавших данных пока не поступало.

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