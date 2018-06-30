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Сборная Уругвая потеряла чемоданы по дороге в Сочи

ТАСС
Футболисты недосчитались багажа

Сборная Уругвая прилетела на матч ЧМ-2018 без части вещей. Чемоданы спортсменов забыли загрузить в самолет в Нижнем Новгороде, откуда футболисты вылетали в Сочи.

Багаж футболистов затерялся где-то в аэропорту Стригино, откуда и отправлялся рейс. Об этом рассказали представители сочинской воздушной гавани.

"Пять чемоданов не долетели в аэропорт Сочи из Нижнего Новгорода", – цитирует сообщение агентство "Интерфакс".

Паблик MASH "ВКонтакте" отмечает, что без денег, документов и вещей остались пятеро футболистов сборной, и публикует ехидное видео. Между тем с багажом все в порядке – чемоданы уже нашли и отправили в Сочи.

Напомним, сегодня национальная команда Уругвая играет с португальцами. Матч начнется в 21:00 на стадионе "Фишт".

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