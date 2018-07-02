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Сегодня стало известно о смерти журналиста и бывшего главного редактора многих государственных СМИ. Печальную новость сообщил его сын Андрей.
"Умер Леонид Кравченко. Тысячи людей, которые его не знали, ненавидели его. Но те, кто знали его хорошо, вспомнят его добрым словом. А для меня он был просто отцом", – написал он в своем телеграм-канале.
Леонид Кравченко долгое время страдал от тяжелой болезни.
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