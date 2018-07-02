Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Мистическое явление увидели в США

Фото: pixabay.com
В небе показалась человеческая фигура

Бурную полемику вызвала съемка урагана в американском штате Алабама. После просмотра записи даже атеисты Соединенных Штатов поверили в существование Бога.

Дело в том, что на второй минуте видео среди облаков проглядывается фигура человека, который как бы шагает по небу.

"Если вы не верите в Господа, не смотрите это и не думайте об этом. Но я хочу, чтобы вы внимательно посмотрели на это на 2:38 минуте и рассказали мне, что видите в этой дыре в облаке", — цитирует одну из восторженных американок Daily Mail. 

Действительно, если вглядеться, то между облаков можно заприметить темную фигуру. "Третье пришествие" ввело зрителей США в религиозный экстаз, пишет "5 канал"


Оксана ПОДТУРКИНА
новости партнеров
Загрузка...

Золотые запасы страны испарились

Темпы сокращения резервов России стали рекордными рекордными с декабря 2016 года

Из грязи в князи: Успех России на ЧМ поразил Запад

СМИ пишут о сказочном преображении нашей сборной на турнире

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей