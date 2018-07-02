Мистическое явление увидели в США

В небе показалась человеческая фигура

Бурную полемику вызвала съемка урагана в американском штате Алабама. После просмотра записи даже атеисты Соединенных Штатов поверили в существование Бога.

Дело в том, что на второй минуте видео среди облаков проглядывается фигура человека, который как бы шагает по небу.

"Если вы не верите в Господа, не смотрите это и не думайте об этом. Но я хочу, чтобы вы внимательно посмотрели на это на 2:38 минуте и рассказали мне, что видите в этой дыре в облаке", — цитирует одну из восторженных американок Daily Mail.

Действительно, если вглядеться, то между облаков можно заприметить темную фигуру. "Третье пришествие" ввело зрителей США в религиозный экстаз, пишет "5 канал".



