Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

США запросили у Россию помощи с туалетом на МКС

Фото: wikipedia.org/NASA
Американские инженеры признали свою несостоятельность

Ракетно-космическая корпорация "Энергия" получила заказ на $19 млн. Было это более 10 лет назад. Попытки заокеанских специалистов не увенчались успехом. После ряда неудач, ибо "удобства" тамошних инженеров разваливались, Соединенные Штаты попросили адаптированный санузел у российской стороны. Выходит, американцы не могут сходить в туалет на МКС без помощи России.

В стоимость заказа входило техобслуживание и замена деталей космического туалета на американском сегменте станции. На изготовление и встройку ассенизационного устройства и кабину ушел год.   

"Успешно выполнены и сданы заказчику работы по девяти этапам в рамках ранее выданных заказов", — цитируют текст годового доклада NASA "РИА Новости".

За океаном остались довольны работой российских специалистов, и в рамках того же контракта в прошлом году стороны договорились о новых заказах. В документе отмечается, что долгие годы космическая "тайная комната" "made in Russia" эффективно используется на станции.

"Работы по данному контракту на протяжении ряда лет позволяют поддерживать эффективную эксплуатацию американского сегмента МКС и станции в целом, оперативно парировать нештатные ситуации, а также обеспечивают стабильную загрузку подразделений корпорации и смежных предприятий", – пояснили в корпорации.


Оксана ПОДТУРКИНА
новости партнеров
Загрузка...

ЧМ-2018 признали победой над Западом

Политики отказываются от бойкота, а имидж хозяйки мундиаля на мировой арене улучшается

Из грязи в князи: Успех России на ЧМ поразил Запад

СМИ пишут о сказочном преображении нашей сборной на турнире

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей