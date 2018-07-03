Американские инженеры признали свою несостоятельность

Ракетно-космическая корпорация "Энергия" получила заказ на $19 млн. Было это более 10 лет назад. Попытки заокеанских специалистов не увенчались успехом. После ряда неудач, ибо "удобства" тамошних инженеров разваливались, Соединенные Штаты попросили адаптированный санузел у российской стороны. Выходит, американцы не могут сходить в туалет на МКС без помощи России.

В стоимость заказа входило техобслуживание и замена деталей космического туалета на американском сегменте станции. На изготовление и встройку ассенизационного устройства и кабину ушел год.

"Успешно выполнены и сданы заказчику работы по девяти этапам в рамках ранее выданных заказов", — цитируют текст годового доклада NASA "РИА Новости".

За океаном остались довольны работой российских специалистов, и в рамках того же контракта в прошлом году стороны договорились о новых заказах. В документе отмечается, что долгие годы космическая "тайная комната" "made in Russia" эффективно используется на станции.

"Работы по данному контракту на протяжении ряда лет позволяют поддерживать эффективную эксплуатацию американского сегмента МКС и станции в целом, оперативно парировать нештатные ситуации, а также обеспечивают стабильную загрузку подразделений корпорации и смежных предприятий", – пояснили в корпорации.



