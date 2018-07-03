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Проезд в электричках станет бесплатным для избранных

Щедрый подарок подготовили пенсионерам и льготникам не только Москвы

Это затронет пожилых людей, а также доноров, родителей детей-инвалидов, детей до 18 лет из многодетных семей и одного из их родителей, опекуна сироты, проживающих на территории всего столичного региона. Такое решение приняли глава Подмосковья Андрей Воробьев и мэр Москвы Сергей Собянин.

"С 1 августа 2018 года проезд на железнодорожном транспорте пригородного сообщения станет бесплатным для всех пенсионеров Москвы и Московской области. Поездки из Подмосковья в Москву и, наоборот, из столицы в область, на дачу, к родственникам и друзьям, к местам лечения и отдыха важны для всех жителей", – пояснил губернатор.

В целом смогут воспользоваться правом бесплатного проезда 2,8 миллиона человек, из которых 1,2 миллиона – жители Подмосковья и 1,6 миллиона – москвичи, отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Полина ДОРОЖКИНА
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