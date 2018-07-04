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Назван самый грязный регион в России

Фото: pixabay.com
Роспотребнадзор составил список областей с высоким показателем вредных веществ

По данным экспертов, первое место заняла Республика Бурятия. Из-за выбросов бензапирена, который образуется из-за работы угольных шахт, именно на этой территории зафиксировали самый грязный воздух в стране. Решить проблему правительство региона планирует с помощью централизации отопления к 2020 году.  С докладом ведомства ознакомились "Известия".

Экологи проверили атмосферный воздух на превышение допустимой нормы загрязняющих веществ. Те, территории, где выбросы оказались больше, оказались в группе риска. По данным исследования в список также попали Хабаровский край, Иркутская область, Красноярский край и Крым – говорится в сообщении.

Эксперты отметили, что в целом в стране за 2017 год вредных веществ зафиксировали примерно 0,75 %. При этом наиболее высокие показатели отметили специалисты в городских районах. В сельской местности уровень загрязнение гораздо ниже.

По словам исследователей Роспотребнадзора, превышение выбросов химических веществ происходит из-за старого газоочистного оборудования и неправильной планировки построения домов.

Евгения КАРПУНИНА
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