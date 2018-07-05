В Бельгии может повториться катастрофа 1986 года

В бельгийском городе Валлонии нашли серьезный дефект в конструкции ядерного реактора АЭС "Тианж".

Отмечается, что энергоблок временно вывели из эксплуатации для плановой проверки. Во время работ эксперты заметили, что у реактора сильно ухудшаются технические характеристики бетона в части, где размещены аварийные системы, передает газета Soir.

При этом специалисты утверждают, что внезапная поломка может привезти к серьезной катастрофе подобной Чернобылю.

В Бельгийском федеральном агентстве по ядерной безопасности подчеркнули, что энергоблок не запустят пока не устранят все дефекты, поэтому жителям близлежащих городов не стоит беспокоиться.

На территории страны также находится АЭС "Дул", на которой в 2012 году нашли трещины на корпусе одного из реакторов. Несмотря на это станция продолжает работать в прежнем режиме.