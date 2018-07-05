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Умер известный французский режиссер

Он называл себя стойким борцом за правду

Кинорежиссер Клод Ланцман скончался в Париже в возрасте 92 лет. О смерти мастера документального кино сообщает AFP.

Cамой известной лентой Ланцмана стал документальный фильм "Шоа", в котором рассказывается о массовых убийствах евреев в фашистских лагерях смерти. Ланцман дружил с философом и писателем Жан-Полем Сартром и его женой Симоной де Бовуар.

Он также занимал пост главного редактора журнала Les Temps Modernes.

Валентина МАЙОРОВА
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