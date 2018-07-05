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Зарплаты учителей и медиков вырастут на 15%

Больше, чем сейчас, врачи и педагоги в Подмосковье будут получать с 1 сентября

Прибавят врачам и среднему медперсоналу. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев выступая в Мособлдуме.

А оклад молодых учителей и классных руководителей повысится на 5 тыс. руб., отметил глава региона. Зарплаты работников муниципальных учреждений культуры тоже увеличатся на 15%, добавил он.

В 2018 г. в Московской области надбавку в 32 тыс. руб. уже получили педиатры и участковые терапевты, напоминает интернет-издание "Подмосковье сегодня"

Но это коснулось только тех, кто работает не более чем на 1,25 ставки и на одном участке с количеством 1,7 тысячи прикрепленного взрослого населения и 800 детского. А еще они должны выполнять ключевые показатели эффективности – 100% диспансеризация, низкие показатели смертности на участке, отсутствие жалоб, отмечает "Национальная служба новостей"

Полина ДОРОЖКИНА
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