Зарплаты учителей и медиков вырастут на 15%

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Прибавят врачам и среднему медперсоналу. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев выступая в Мособлдуме.
А оклад молодых учителей и классных руководителей повысится на 5 тыс. руб., отметил глава региона. Зарплаты работников муниципальных учреждений культуры тоже увеличатся на 15%, добавил он.
В 2018 г. в Московской области надбавку в 32 тыс. руб. уже получили педиатры и участковые терапевты, напоминает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
Но это коснулось только тех, кто работает не более чем на 1,25 ставки и на одном участке с количеством 1,7 тысячи прикрепленного взрослого населения и 800 детского. А еще они должны выполнять ключевые показатели эффективности – 100% диспансеризация, низкие показатели смертности на участке, отсутствие жалоб, отмечает "Национальная служба новостей".
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