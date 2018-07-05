В Вологодской области бесплатно раздают землю

Регион пошел по стопам Дальнего Востока

Местное правительство одобрило законопроект "Об особенностях предоставления земельных участков из фонда перераспределения земель сельскохозяйственного назначения на территории Вологодской области". Документ прозвали "Вологодским гектаром"

Чтобы стать собственником такой земли, нужно обратиться в администрацию сельского поселения или муниципального района, на территории которого расположен испрашиваемый участок. Никаких требований к желающим получить гектар проектом закона не предусмотрено, записано на сайте кабмина.

Закон будет реализовываться в 14 районах. А сроки его действия не ограничены, отмечает FlashNord.

