Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Россиян признали бесполезными

Фото: pixabay.com
Подсчитано отработанное время трудоголиков

Порядка двух тысяч часов у наших граждан ушло в прошлом году на работу. Этот показатель на шесть часов превышает статистику 2016-го.

В итоге россиянам отдали пятую строчку в общемировом зачете. РФ пропустила вперед Грецию, Южную Корею, Коста-Рику и Мексику. Последняя лидирует в списке стран-трудоголиков. В десятку также вошли Чили, Польша, Израиль, Латвия и Португалия.

Данные приводятся в докладе Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Там же указано, что россияне попросту просиживают на работе штаны, поскольку по качеству выполняемого труда наша страна входит в топ-10 конца списка. Хуже РФ работают только в восьми государствах.

Один час труда ее гражданина стоит всего $4,1, в то время как развитые экономические державы платят своим трудягам $16,8. Вероятно, отсюда и производительность оставляет желать лучшего. Наши люди работают по принципу: как платят, так и работаем. 

Оксана ПОДТУРКИНА
новости партнеров
Загрузка...

США пообещали жестко наказать Россию

Американский политик пригрозил "драконовскими мерами"

"Газпром" раскрыл ложь "Нафтогаза"

Украинская компания врет и не краснеет

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей