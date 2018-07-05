Россиян признали бесполезными

Подсчитано отработанное время трудоголиков

Порядка двух тысяч часов у наших граждан ушло в прошлом году на работу. Этот показатель на шесть часов превышает статистику 2016-го.

В итоге россиянам отдали пятую строчку в общемировом зачете. РФ пропустила вперед Грецию, Южную Корею, Коста-Рику и Мексику. Последняя лидирует в списке стран-трудоголиков. В десятку также вошли Чили, Польша, Израиль, Латвия и Португалия.

Данные приводятся в докладе Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Там же указано, что россияне попросту просиживают на работе штаны, поскольку по качеству выполняемого труда наша страна входит в топ-10 конца списка. Хуже РФ работают только в восьми государствах.

Один час труда ее гражданина стоит всего $4,1, в то время как развитые экономические державы платят своим трудягам $16,8. Вероятно, отсюда и производительность оставляет желать лучшего. Наши люди работают по принципу: как платят, так и работаем.