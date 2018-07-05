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Американцев поздравили с Днем независимости российскими Су

Фото: GLOBAL LOOK press/Kremlin Poo
Символом национальной свободы стали наши истребители

Сотрудники аэрокосмического музея Сан-Диего в честь Дня независимости Соединенных Штатов разместили фото, где красуются российские истребители-штурмовики Су-25. Надпись под снимком гласит, что "семья" музея, двери которого открыты в 10 до 16:30, поздравляет с праздником. Сотрудники в свою очередь приглашают присоединиться к торжеству и почтить память покорителей космоса.  

Американцы "усмотрели" в невинном поздравлении кремлевский след и принялись иронизировать..

"Очевидно, свидетельствует о вмешательстве России в Америку", – так прокомментировал один из пользователей в Facebook пост аэрокосмического музея Сан-Диего.

Стараниям Москвы приписали этот пост сразу несколько посетителей сети.

"Опять. Или просто ленивые редакторы?" – отозвался еще один интернет-оппонент.

"Спасибо за российский флаг в такой день", – поблагодарил другой.

Оказалось, что картинку американцы "украли" у российского издательско-полиграфического комплекса, о чем в комментариях рассказали его представители.

Впрочем, россиян не только не расстроил данный факт, они предложили музейным работникам воочию увидеть боевые машины.

"Мы приглашаем вас в Санкт-Петербург посмотреть на эти самолеты, когда будет день российского флота. (30-е июля) ((P.S. Это фото было сделано год назад на этом параде", – пояснили в комплексе.

Изображение российских Су-25 не смутило редакторов музея. Свою оплошность они никак не стали объяснять, решив промолчать. Позднее они и вовсе удалили пост.

Оксана ПОДТУРКИНА
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