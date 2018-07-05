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Телеканал "Дождь" стал поводом для насмешек на просторах Telegram

Фото: instagram.com/soldat.pro
Телеграмм каналы «Товарищ майор» и «Мюсли вслух» посмеялись над профессионализмом журналистов телеканала «Дождь»

Поводом для насмешек послужила инсайдерская информация, в которой содержится переписка между сотрудниками телеканала "Дождь" и пресс-службой ООО "Конкорд менеджмент и консалтинг". 

Как стало понятно, при создании очередного репортажа про бойцов ЧВК "Вагнер" журналистам "Дождя" не хватило фактуры, и они обратились с рядом вопросов в пресс-службу ООО "Конкорд менеджмент и консалтинг" – компании, занимающейся ресторанным бизнесом. К слову, анонс нового репортажа на "Дожде" уже вызвал недоумение и насмешки зрителей явными ляпами. Журналисты издания "Версия", разобравшие этот сюжет, обращают внимание на напыщенный драматизм и "ряженого" солдата с игрушечным автоматом в руках. Читатели вполне обоснованно задаются вопросом: "Не окажется ли репортаж "Дождя" просто очередной пляской на костях погибших бойцов?"

Сегодня появились и новые подробности о том, как "Дождь" создает подобные материалы. По информации телеграм-канала "Товарищ майор", сотрудники "Дождя" сами дали почву для насмешек, слив снимки материалов переписки в Сеть. Эта переписка послужила еще одним поводом для обвинений в адрес журналистов в непрофессионализме. 

Фото: Пресс-служба

В пресс-службе "Конкорда" ответили на все вопросы журналистов, но и, в свою очередь, обратились к сотрудникам "Дождя" со встречными вопросами. В частности, попросив дать ответ, действительно ли телеканал является структурой, созданной зарубежными спецслужбами для дискредитации Российской Федерации, а также получает финансирование из-за рубежа, ставя своей целью оскорбление патриотических чувств граждан.

Судя по реакции пользователей телеграм-каналов, их также интересуют ответы на эти вопросы. Услышим ли мы их в грядущем расследовании или же "Дождь" предпочтет оставить их за рамками своего репортажа?

Отдел информации
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