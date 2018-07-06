Москва превратилась в комфортный для жизни мегаполис

Столица сохранит полицентрическую динамику

Формирование новых точек роста, развития и притяжения – основная задача городских властей. Данного тренда, который направлен на процветание Москвы, где одинаково приятно отдыхать и работать, столичное правительство продолжит придерживаться и впредь, заявил заммэра Марат Хуснуллин.

"Наш главный тренд – полицентрическое развитие территорий с целью превращения Москвы в город, удобный и комфортный для жизни, работы и отдыха", – заверил глава Стройкомплекса.

Городское пространства должно быть организовано таким образом, чтобы места отдыха и труда находились в шаговой доступности, чтобы столичные жители как можно меньше времени проводили в дороге. Именно об этом, по словам Хуснуллина, постоянно говорит мэр Москвы Сергей Собянин.

Для выполнения задачи градоначальника необходимо максимально уйти от точечной застройки и комплексно развивать периферийные территории.

"Мы хотим разуплотнить центр города, переориентируя размещение офисов и торговых центров в периферийные районы, и там формировать рабочие места в шаговой доступности от транспорта, а историческую часть развивать как культурное ядро с организацией комфортных общественных пространств и пешеходных зон", – поделился заммэра.

Он считает, что для реализации поставленных целей, в первую очередь, надо грамотно выстроить транспортную логистику, где в приоритете столичных властей – общественный транспорт.

"Именно поэтому мы активно строим метро, развиваем территории вокруг МЦК и интегрируем железнодорожное кольцо с радиальными направлениями. Еще одним проектом из этого ряда станут Московские центральные диаметры", – рассказал Хуснуллин о планах правительства Москвы.