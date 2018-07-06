Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Москва превратилась в комфортный для жизни мегаполис

Фото: stroi.mos.ru
Столица сохранит полицентрическую динамику

Формирование новых точек роста, развития и притяжения – основная задача городских властей. Данного тренда, который направлен на процветание Москвы, где одинаково приятно отдыхать и работать, столичное правительство продолжит придерживаться и впредь, заявил заммэра Марат Хуснуллин.

"Наш главный тренд – полицентрическое развитие территорий с целью превращения Москвы в город, удобный и комфортный для жизни, работы и отдыха", – заверил глава Стройкомплекса.

Городское пространства должно быть организовано таким образом, чтобы места отдыха и труда находились в шаговой доступности, чтобы столичные жители как можно меньше времени проводили в дороге. Именно об этом, по словам Хуснуллина, постоянно говорит мэр Москвы Сергей Собянин.     

Для выполнения задачи градоначальника необходимо максимально уйти от точечной застройки и комплексно развивать периферийные территории.

"Мы хотим разуплотнить центр города, переориентируя размещение офисов и торговых центров в периферийные районы, и там формировать рабочие места в шаговой доступности от транспорта, а историческую часть развивать как культурное ядро с организацией комфортных общественных пространств и пешеходных зон", – поделился заммэра.

Он считает, что для реализации поставленных целей, в первую очередь, надо грамотно выстроить транспортную логистику, где в приоритете столичных властей – общественный транспорт.

"Именно поэтому мы активно строим метро, развиваем территории вокруг МЦК и интегрируем железнодорожное кольцо с радиальными направлениями. Еще одним проектом из этого ряда станут Московские центральные диаметры", – рассказал Хуснуллин о планах правительства Москвы.

Оксана ПОДТУРКИНА
новости партнеров
Загрузка...

План Черчесова на матч "Россия - Хорватия" рассекретили

Стало известно, что гарантирует успех национальной сборной

Германия сделала из США идиотов

Трампу надоело платить за безопасность Меркель

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей