Атака хакеров едва не стоила жизни ребенку

Во время операции, которую проводили на головном мозге 13-летней девочки, на Тюменский федеральный центр нейрохирургии совершили кибератаку, отключившую все компьютерные системы и приборы. Об этом сообщил глава Сбербанка Герман Греф. В России появился новый вирус, добавил он.

Purgen – так назвали неизвестные хакеры свое "детище", атакует компьютерные системы учреждений здравоохранения и вымогает у них деньги.

Греф отметил, что о произошедшем он узнал от главврача центра Альберта Суфианова, который сам проводил операцию, пишет "Интерфакс".

"Благо, что это очень опытный человек, он заслуженный профессор и вручную, собрав все усилия коллег, они сумели довести эту операцию до завершения", – сказал глава банка, подчеркнув, что девочку оперировали "фактически без показаний приборов".

По словам пресс-секретаря медцентра Натальи Тимофеевой, во время кибератаки, на мониторы, которые врачи используют для изучения анализов и снимков, невозможно было загрузить информацию. Спасением оказались бумажные копии документов, которые позволили врачам оперативно просмотреть информацию.

"Все хорошо, ребенок уже находится перед выпиской", - цитирует ее слова ТАСС.