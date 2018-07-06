Курьез на подмосковной трассе попал на видео

Сбежавший баран возомнил себя гонщиком

Автомобилисты из Химок наблюдали забавную картину на одной из дорог. В поток машин пристроился баран. Животное трусило по трассе. Курьезное происшествие снял один из очевидцев.

По словам очевидцев, беглого барана засекли в районе Вашутинского шоссе. Скорее всего, животное сбежало из какого-то частного дома – многие в этом районе держат скотину.

Удалось ли поймать бунтаря, пока неизвестно, отмечает "Подмосковье сегодня".