Солдаты пробуют хорватскую кухню и верят в победу российской сборной на ЧМ-2018

Седьмое июля станет для российских футбольных болельщиков памятным днем: именно сегодня решится, выступит наша сборная в полуфинале ЧМ-2018 или нет. Вместе со всей страной за команду болеют и солдаты, проходящие срочную службу в разных регионах.

В честь знаменательной битвы команд России и Хорватии солдатам в/ч №45096 Ростова-на-Дону в рамках ежегодных Дней национальных кухонь предложили распробовать национальную еду нашего соперника. Меню было очень разнообразным, но особо отметили срочники то, что каждое блюдо очень плотное и сытное – даже макароны были не просто сварены, а обжарены с добавлением кукурузы и зеленого горошка.

К ним предлагалось и самое известное блюдо Хорватии – котлеты по-загребски. Повара рассказали, что готовятся они крайне просто – из свиного фарша, белого хлеба, лука и специй. Как альтернативу котлетам с макаронами в столовой предложили жаркое по-пастушьи – из говядины, картофеля и овощей. Довелось попробовать молодым людям и викапский суп.

Не менее интересная кухня была представлена в екатеринбургской части №34081 – японская. Все мы привыкли считать, что в стране восходящего солнца едят исключительно суши и роллы, но повара развеяли это миф. На столах бойцов оказались супы Мисосиру и Рамэн, курица Фукусима, говядина карри, свинина под специальным соусом, секрет которого раскрыт не был, и, конечно же, рис.

А вот салат-бар работал в прежнем режиме. Разнообразные свежие овощи в нарезке, выложенные на огромных подносах, ежедневно дополняют калорийные блюда солдатского рациона. Кстати, суточная энергетическая ценность завтраков, обедов и ужинов российских бойцов считается одной из самых высоких в мире.

Творчески подошли к подаче блюд немецкой кухни в Казани. Там повара в/ч №64424 украсили столовую национальными и футбольными атрибутами, а также и сами переоделись в элементы, характерные для национальной одежды Германии. Отведали солдаты Мюнхенского куриного супа с вермишелью, Айнтоф – овощной суп-пюре с колбасой, запеченного картофеля. А "зауэр краут" – блюдо из кислой капусты, идеально дополнил традиционный шницель.

Дни национальных кухонь были призваны вовлечь солдат в культуру других стран и скрасить армейский быт. А вот разнообразить и так богатое меню военных цели организаторы не ставили: уже несколько лет в армии питание организовано по системе "шведский стол". Солдаты могут выбрать по одной позиции из нескольких представленных первых и вторых блюд, напитков и выпечки.