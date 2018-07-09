В Питере жильцов вернули в треснувший дом

Расселят только тех, чьи квартиры находятся выше третьего этажа

Для большей части обитателей дома по Зверинской улице, где во время ремонтных работ поползла несущая стена, найдено временное жилье. Переселят только 12 жителей. Об этом рассказал представитель администрации Петроградского района города.

Остальные вернутся в квартиры. Это те, кто живут ниже третьего этажа, передает "Фонтанка".

В доме прописаны 137 человек, а в парадной, где произошел инцидент, – 75 человек.

Петербуржцы не раз жаловались на плохое состояние дома, построенного в начале ХХ века Ни капитального ремонта здания, ни реконструкции, не проводилось, отмечает FlashNord.