Россиян шокировала игра о затонувшем "Курске"
Разыграть трагедию в прямом смысле предлагают авторы интернет-авантюры. Игра, участники которой должны проникнуть на борт затонувшей субмарины, основана на реальных событиях.
Совершеннолетие гибели крейсера "Курск" будет отмечаться в августе. Трагедия в Баренцевом море унесла 118 жизней членов экипажа.
Скорбную годовщину по-своему решили отметить в польской компании JuJuBee, представители который и придумали данную игрушку. Ее выход запланирован на октябрь.
На сайте Play Ground отмечается, что ход игры будет в целом зависеть от выбора игрока. Это шпион, который должен отыскать на крейсере секретную информацию о новейших торпедах.
Задумка и тем более ее воплощение вызвали шквал гневных рассуждений. Один из блогеров "подкинул" очередную кощунственную идею – создать игру, основанную на авиакатастрофе в Смоленске, где в 2010 году погиб бывший президент Польши Лех Качиньский.
"Советуем ребятам из студии JuJuBee сосредоточиться на своих трагедиях и сделать, например, игру, где секретный шпион хайли лайкли из России проникает на борт Ту-154 с Качиньским, чтобы стащить чертежи секретного вооружения (в игре у Польши может быть секретное вооружение), а потом заодно в последней миссии ему нужно неудачно посадить самолет. А что? Если идти по хайповым темам, то до конца", – написали в Telegram-канале Медиатехнолог.
Еще один неравнодушный с горечью отметил, что игры с болью, которая в августе 2000 пережила вся страна, – бесчеловечно.
"Объясните мне пожалуйста, я, видимо что-то не понимаю. "Курск" утонул сравнительно недавно, на нем погибло 118 человек, а тут мне предлагают поиграть в их гибель. Это глупость, подлость или нормальное течение времени?", – возмутился автор Telegram-канала Fingy missed everything.
К слову, печальные события нередко разыгрывают воображение людей творческих. Так, трагедия АПРК "Курск" вдохновила многих режиссеров и музыкантов, которые в общем и целом создали 11 документальных и художественных фильмов, написали не одну песню. Финны основали дум-метал-группу KYPCK.
Однако действия поляков не поддаются никакому оправданию. Хотя в них нет ничего удивительного. Особенно после того, как Польша объявила войну памятникам советской эпохи, установленным в честь ее же освободителей.
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