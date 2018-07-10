Российские врачи нашли у больного три вида рака
Удивительный случай произошел в подмосковном Одинцово. В ЦРБ обратился мужчина, чтобы подтвердить диагноз рака предстательной железы. Такой вердикт ему вынесли в одной из частных клиник. При обследовании врачи нашли у больного еще два вида рака. К счастью, он пришел в больницу вовремя. Медики отправили пациента на срочную операцию. Она продлилась шесть часов.
Хирурги сотворили чудо и спасли мужчину, передает "Подмосковье сегодня".
"Лапароскопическим методом – через небольшие разрезы – удалили пораженные опухолью участки и органы. Это позволило минимизировать риски прогрессирования онкологии и сократить период восстановления пациента после операции", – рассказал министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков.
Белоруссия запретит георгиевские ленточки
Символ Победы приобрел у жителей республики нехорошие ассоциации
Скрипаль заплатили за отравление
Родственницу пострадавших в Солсбери засыпали деньгами за громкую историю
Новости партнеров
Фоторепортаж
Новости Украины
- Украина готовится к газовому суициду
- Порошенко "запечатает" границу с Россией
- Незалежная заразила Азовское море холерой
НЛО
- Знаменитый гений встречался с пришельцами
- Гигантский НЛО напугал россиян
- Советские военные тайно исследовали НЛО
Выбор читателей
- Крымский мост прогнулся
- Рядом с перевалом Дятлова взорвали ядерную бомбу
- Скрипаль подала тайный знак о помощи
- НАТО сделала России военное предупреждение
- Названа причина смерти Говорухина
- Открытие ЧМ-2018 вызвало скандал
- Крымский мост штормит
- Вид Юлии Скрипаль после отравления шокировал весь мир
- Врач предрек Волочковой скорый конец
- Это он Терезе Мэй: Уильямс показал неприличный жест на открытии ЧМ
- Путин рассказал о смерти Скрипалей
- За треснутым Крымским мостом следят из космоса
- Раскрыта тайна резкой перемены в Ротару
- Юлию Скрипаль убирают
- В Волгограде перед стартом ЧМ произошло страшное ЧП
- В театре Джигарханяна новый скандал
- В Европе грубо ошиблись насчет "Южного потока"
- Рубль пал
- Крымский мост заглох
- Джигарханян получил нож в спину
Выбор читателей
- Дмитрий Марьянов Актер
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Диана Шурыгина Студентка
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Николай Караченцов Актер
- Мария Максакова-Игенбергс Актриса, политик
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Михаил Задорнов Писатель, сатирик
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Денис Вороненков Политик
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Анастасия Волочкова Балерина