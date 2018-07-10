Российские врачи нашли у больного три вида рака

Медикам удалось спасти мужчину

Удивительный случай произошел в подмосковном Одинцово. В ЦРБ обратился мужчина, чтобы подтвердить диагноз рака предстательной железы. Такой вердикт ему вынесли в одной из частных клиник. При обследовании врачи нашли у больного еще два вида рака. К счастью, он пришел в больницу вовремя. Медики отправили пациента на срочную операцию. Она продлилась шесть часов.

Хирурги сотворили чудо и спасли мужчину, передает "Подмосковье сегодня".

"Лапароскопическим методом – через небольшие разрезы – удалили пораженные опухолью участки и органы. Это позволило минимизировать риски прогрессирования онкологии и сократить период восстановления пациента после операции", – рассказал министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков.