Солнечное затмение обернется проблемами

Глоба сравнил природное явление с концом света

В ближайшую пятницу, 13 июля, нашу планету ожидает солнечное затмение. У суеверных людей такое сочетание вызывает опасения, что прохождение Луны по солнечному диску может оказать негативное влияние на жизнь и здоровье представителей отдельных знаков Зодиака. Однако известный российский астролог Павел Глоба развеивает подобные предположения.

"Ничего страшного в этом нет, поберечься никому не мешает, но говорить, что кому-то повезет, а кому-то нет – абсолютная профанация", – рассказал эксперт, напомнив, что "точно так же людей пугали концом света, но эти страшилки не имеют под собой никаких оснований".

Несмотря на то что предстоящее частичное затмение может принести некоторые проблемы людям, ждать последствий от него, согласно зодиакальному гороскопу, не стоит, успокоил астролог. Он посоветовал лишь соблюдать общие рекомендации. В частности, постараться не планировать на этот день каких-либо серьезных дел, спокойнее вести себя на дорогах и избегать конфликтных ситуаций. Осторожность в такие дни необходима и людям, страдающим хроническими заболеваниями, которые могут обостриться на фоне повышения возбудимости.

"Утверждать, что какие-то конкретные знаки Зодиака окажутся в зоне риска, – дилетантский подход", – сказал Глоба, добавив, что предсказание грядущих катаклизмов в судьбе конкретного человека "зависит только от личного гороскопа", сообщает "Мир24".