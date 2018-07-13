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Московские школьники стали победителями Международной математической олимпиады

Фото: Пресс-служба
Россияне обошли более 100 соперников

Ученики 11 класса московской школы №1329 Егор Рябов и Артур Герасименко заняли первое место на 59-й Международной математической олимпиаде. Об этом сообщили в Департаменте образования Москвы. Мероприятие проходило в румынском городе Клуж-Напока с 3 по 14 июля.

По мнению тренера сборной России по математике Кирилла Сухова, столь высокий результат стал закономерным итогом совместной работы объединенного тренерского штаба, в составе которого были лучшие педагоги со всей страны.

"Весь год мы работали большой командой, изменили систему подготовки и отбора. Стали давать заочные задания, увеличили количество занятий на сборах. Наши тренеры принимали участие в региональных сборах. Нам помогало много людей и организаций: московский Центр педагогического мастерства, Образовательный центр "Сириус", Президентский лицей №239 города Санкт-Петербурга", – рассказал Сухов.

Всего российская сборная по математике завоевала на Олимпиаде шесть медалей: пять золотых и одну серебряную. Это вывело Россию на второе место в неофициальном командном зачете.

В Международной математической олимпиаде соревнуются учащиеся старших классов со всего мира. В этом году в ней принимали участие представители более 100 государств. 

Вера СВЕТЛОВА
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