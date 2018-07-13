Бесследно не пройдет: Землян пугают зловещим затмением

Небесное явление выпало на жуткую дату

Сегодня произошло солнечное затмение, правда, частичное – суперлуние закрыло собой звезду лишь на треть. Поэтому заметить его россияне не смогли, такая возможность была лишь у тех, кто находился этим утром в Австралии или Антарктиде.

В Московском планетарии отметили, что в нынешнем году это уже второе затмение Солнца, и не последнее. Следующее ожидается 11 августа. Впрочем, увидеть его можно будет в приполярных областях Cеверного полушария Земли.

Оба затмения будут неполными, добавили астрономы.

Разумеется, многие обратили внимание на то, что затмение выпало на интересную дату – 13-е число, пятницу. Этот обстоятельство вызвало у суеверных людей разные нехорошие мысли, а астрологи лишь подливают масла в огонь.

"Напряжение на небе всегда есть. Но там где проходит тень и полутень, эти области будут наиболее ранимые, уязвимые. Пятница 13-е еще добавит страхи у людей. Страхи по этому поводу очень большие", – сказал астролог Александр Астрогор "Пятому каналу".

Научное сообщество тоже не смогло проигнорировать такое событие. По словам специалиста Уссурийской астрофизической обсерватории Игоря Лопина, частичные затмения не представляют такого большого интереса, как полные. Дело в том, что в таких случаях солнечный диск продолжает излучать свет, который мешает изучению внешней области атмосферы светила, передает РИА "Новости".