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В Россию прилетел самый известный боец ММА

Фото: Joel Marklund/ Global Look
По приглашению лидера РФ Владимира Путина, в Москву прилетел ирландец Конор Макгрегор

Один из самых титулованных бойцов смешанных единоборств посетит финал чемпионата мира по футболу и вместе с Путиным посмотрит на игру французов и хорватов, которая состоится сегодня, 15 июля на стадионе "Лужники". После матча Макгрегор планирует поужинать в одном из столичных ресторанов, а завтра погулять по Москве и пройтись по магазинам. 

Ирландец известен своей любовью к России и россиянам. Так, в одном из последних интервью он объяснил свое отношение к президенту, 

 "Я обожаю Путина, он крутой мужик. Я знаю, что русские – сильные люди, они чуют подвох за милю. Путин тоже это чует, поэтому он управляет своей страной. Еще я знаю, что он большой поклонник ММА и единоборств, поэтому Россия одна из ведущих стран в мире, если не ведущая", – говорил он.

Конор Энтони Макгрегор –  боец смешанных боевых искусств, выступавший также в профессиональном боксе. 

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