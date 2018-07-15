Макгрегор прилетел в Москву ради Путина

Самый знаменитый боец ММА в мире прибыл в столицу ради личной встречи с президентом России

Сегодня ирландец вместе с Путиным следит за игрой хорватов в ложе для высоких гостей столичного стадиона "Лужники".

Макгрегор проведет в Москве несколько дней. У него насыщенная программа. После матча он обсудит с президентом РФ популяризацию и развитие ММА в нашей стране. Затем познакомится со столицей.

Он рассказал, что хочет погулять по магазинам и заглянет в ЦУМ, а после проведет вечер в ресторане.

Магрегор не раз говорил, что очень тепло относится к России. Часто уважительно отзывался о Путине.

"Я обожаю Путина, он крутой мужик. Я знаю, что русские – сильные люди, они чуют подвох за милю. Путин тоже это чует, поэтому он управляет своей страной. Еще я знаю, что он большой поклонник ММА и единоборств, поэтому Россия одна из ведущих стран в мире, если не ведущая", – говорил он.



Сегодня в социальной Сети Макрегор уже опубликовал первое видео из России. Там он вместе с бойцом ММА Артемом Лобовым едут в машине, а после в сопровождении телохранителей гуляют по жилому району.



