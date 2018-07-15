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Макгрегор прилетел в Москву ради Путина

Фото: Joel Marklund/Global Look
Самый знаменитый боец ММА в мире прибыл в столицу ради личной встречи с президентом России

Сегодня ирландец вместе с Путиным следит за игрой хорватов в ложе для высоких гостей столичного стадиона "Лужники". 

Макгрегор проведет в Москве несколько дней. У него насыщенная программа. После матча он обсудит с президентом РФ популяризацию и развитие ММА в нашей стране. Затем познакомится со столицей. 

Он рассказал, что хочет погулять по магазинам и заглянет в ЦУМ, а после проведет вечер в ресторане. 

Магрегор не раз говорил, что очень тепло относится к России. Часто уважительно отзывался о Путине. 

🔹️Конор МакГрегор и его фанат @thenotoriousmma T̘̟̼̉̈́͐͋͌̊H͚̖̜̍̃͐I̞̟̫̺ͭ̒ͭͣS̪̭̱̼̼̉̈́ͪ͋̽̚ I̞̟̫̺ͭ̒ͭͣS̪̭̱̼̼̉̈́ͪ͋̽̚ | T̘̟̼̉̈́͐͋͌̊H͚̖̜̍̃͐E̮̟͈̣̖̰̩̹͈̾ͨ̑͑ M̘͈̺̪͓̺ͩ͂̾ͪ̀̋A̘̫͈̭͌͛͌̇̇̍C͔ͣͦ́́͂ͅ L͕͖͉̭̰ͬ̍ͤ͆̊ͨI̞̟̫̺ͭ̒ͭͣF̳͉̼͉̙͔͈͕̂̉̇E̮̟͈̣̖̰̩̹͈̾ͨ̑͑ . 🔸Следите за последними новостями у нас в группе @thenotorious.ufc2 ▫ ▫ ▫ ▫ #конормакгрегор #conormcgregor #ufc #martialarts #fight #fighters #TheMacLife #thenotorious #irish #ireland #russia #warmingup #traning #workout #mma #wrestling #wwe #bellator #instalike #video #box #boxing #kickboxing #kick #vines #sport #ready #movement #mayweather

Публикация от Conor McGregor (@thenotorious.ufc2)

"Я обожаю Путина, он крутой мужик. Я знаю, что русские – сильные люди, они чуют подвох за милю. Путин тоже это чует, поэтому он управляет своей страной. Еще я знаю, что он большой поклонник ММА и единоборств, поэтому Россия одна из ведущих стран в мире, если не ведущая", – говорил он. 

Сегодня в социальной Сети Макрегор уже опубликовал первое видео из России. Там он вместе с бойцом ММА Артемом Лобовым едут в машине, а после в сопровождении телохранителей гуляют по жилому району. 

My Russian compound is taking shape.

Публикация от Conor McGregor Official (@thenotoriousmma)


Марина МОНРО
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