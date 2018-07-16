Фаина Захарова: "Помогать – правильно, просто, приятно, полезно"

Президент благотворительного фонда "Линия жизни" ответила на вопросы и поделилась планами

За активную благотворительную деятельность известная общественная деятельница, эксперт некоммерческого сектора, автор стратегий благотворительных организаций и более 50 маркетинговых и фандрайзинговых программ, член Общественного совета Минздрава РФ была награждена в Кремле государственной наградой, знаком отличия "За благодеяние". Фаина Захарова рассказала "Утру" о предстоящем спортивном событии – забеге "Достигая цели!", развитии благотворительности в России и о планах фонда по оказанию помощи детям из Сирии.

Фаина Яковлевна, как вы оцениваете развитие некоммерческого сектора?

За последние 15 лет сектор благотворительности прошел серьезный путь от создания моды на благотворительность к благотворительности, как образу жизни. Мы все поняли, что помогать – это правильно, просто, приятно, полезно. Можно принять участие в каком-то интересном мероприятии за благотворительное пожертвование, подписаться на ежемесячный необременительный платеж, отправить смс, стать волонтером или помогать фондам интеллектуально. Способов помочь стало гораздо больше, как и желающих помогать.

А если попробовать перевести помощь в абсолютные цифры?

По разным оценкам благотворительный сектор в России составляет 300 млрд. рублей (включает благотворительность, спонсорство и т.д.) это 0,38% от ВВП страны, что примерно сопоставимо с расходами государства на здравоохранение.

Для привлечения средств вы используете различные форматы. Что необходимо для того, чтобы создать удачную благотворительную акцию?

В первую очередь нужно понимать свою аудиторию. Сейчас многие стараются поддерживать здоровый образ жизни, но для того, чтобы с пользой провести время всей семьей, мероприятий явно недостаточно. Городской семейный праздник, благотворительный забег "Достигая цели!", понравился участникам, и в этом году 5 августа стартует уже третий забег. Он приурочен ко Дню Железнодорожника и проводится нашим фондом совместно с РЖД. Год назад на старт в Москве вышло около 10 тысяч человек. Присоединяйтесь! www.rzdrun.ru

А что делать тем, кто не побежит?

Для тех гостей, кто придет поддержать бегунов, предусмотрена большая развлекательная программа со всевозможными спортивными зонами. На главной сцене в течение всего дня планируется выступление различных музыкантов. Все желающие смогут принять участие в мастер-классах по футболу, настольному теннису, стритболу, шахматам, хоккею, волейболу, скейтбордингу, танцам и других. На площадке будет работать детская игровая зона и город мастеров, где можно будет приятно провести время.

Участие платное?

Да, участие в нашем забеге платное – стартовый взнос целиком идет на благотворительность. Мы же, с помощью наших партнёров, стараемся подарить всем, кто пришел на наш праздник спорта отличное настроение. Каждый, кто вышел на старт получает номер бегуна, футболку забега и электронный чип. На финише стартовавших ждут памятные призы (Прим. редактора: Дистанции этого года: для детей от 6 до 9 лет – 500 м. Участники старше 10 лет примут участие в индивидуальном старте на 1520 м. Классические дистанции на 5 или 15 км. - для бегунов от 14 лет.).

Пробежав выбранную дистанцию каждый, участник вносит свой вклад в спасение детских жизней. В этом году мы собираем средства на раздвижной неинвазивный протез для двенадцатилетней Дарьи Михайловой. Ей необходимо реэндопротезирование правой ноги. Необходимая сумма на проведение операции составляет 2,7 млн. рублей. Операция запланирована на август 2018 года.

В наш фонд приходят письма, в которых родители рассказывают о том, как складывается жизнь их детей после проведенного лечения. Это самые трогательные на свете истории и в них выражена искренняя любовь, вера и благодарность.

Ваш фонд занимается оплатой медицинских инструментов и операциями тяжело больным детям, закупкой медицинского оборудования для российских больниц и финансированием медицинских исследований. Ваша деятельность ограничена Россией?

Мы проводим благотворительные мероприятия и в других странах. Люди хотят помогать друг другу во всем мире! 20 мая мы выступили одним из организаторов благотворительной лекции с легендой мирового музейного дела Ириной Александровной Антоновой, Президентом ГМИИ имени Пушкина. Билет могли приобрести все желающие. Например, в лондонскую Национальную галерею приехал семикратный лауреат премии "Грэмми" Владимир Давидович Ашкенази. Все собранные средства от этого благотворительного мероприятия были направлены на лечение 13-летней Камилы Батршиной, подопечной благотворительного фонда "Линия жизни". Девочка уже прооперирована и исход лечения благополучный.

То есть и за рубежом это в основном благотворительные мероприятия?

Бывают, разумеется, поездки с целью обмена опытом, профильные конференции, различные консультации. Недавно мне довелось работать в составе экспертной группы – мы посетили одну из центральных больниц Ливана (Tall Shiha Hospital). Мы провели осмотр больных детей, которые там проходят лечение – это дети сирийских беженцев.

Что стоит за этим визитом? (С 13 по 16 мая экспертная группа в составе четырех человек осуществила первый вылет в Ливан для осмотра детей из числа сирийских беженцев, нуждающихся в специализированном лечении и последующей реабилитации в России.)

Отдел внешних церковных связей Московского Патриархата выступил с инициативой помощи детям, пострадавшим в результате военных действий и вооруженных конфликтов в Сирии. На инициативу откликнулось два благотворительных фонда "Познание" и "Линия жизни", также в работе примет участие Научно-практический центр детской психоневрологии Департамента Здравоохранения г. Москвы. По итогам поездки был собран круглый стол ""Спасем детей вместе". На нем все стороны подписали "Меморандум о сотрудничестве".

Какие дети будут в первую очередь проходить лечение?

Пока у нас шесть детей с повреждениями опорно-двигательного аппарата. Они пройдут лечение в Научно-практическом центре детской психоневрологии либо будут направлены в другие лечебные учреждения Москвы. В первую очередь необходимо провести полное обследование детей и подготовить их к эндопротезированию, а также при необходимости к другому хирургическому вмешательству.

То есть разрабатывается система по оказанию помощи детям из Сирии?

Да, в настоящее время в посольствах Сирии и Ливанской Республики проходят процедуры оформления документов для получения разрешения на въезд в Россию детей с родителями, а также оформление и перевод на русский язык сопроводительных медицинских документов. На будущей неделе должны привезти на лечение первую девочку Аруа Мухаммад из города Фаура, Ливан. Ей всего год и семь месяцев. У малышки врожденный порок развития – нет левой кисти.

Спасибо вам за вашу работу. Вкратце, что бы вы пожелали нашим читателям?

Добрые дела приносят ощущение счастья. По данным социологических исследований, большинство людей, отвечающих на вопрос о том, что делает их счастливыми, на третье место ставят помощь другим и момент отдачи. Поэтому очень хочется донести до всех людей, живущих в России, что помощь, участие, сопереживание – это момент собственного счастья! Мы призываем всех быть счастливыми!