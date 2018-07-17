Причина смерти не раскрывается

Артист Красноярского драмтеатра имени Пушкина Владислав Жуковский скончался на 75-м году жизни.



Об этом сообщили в театре, на сцене которого выступал актер.

"С глубочайшим прискорбием сообщаем, что 17 июля нас навсегда покинул Владислав Яковлевич Жуковский", – говорится в сообщении.

Артист играл роли Симеонова-Пищика в "Вишневом саду", Кощея ("Иван-царевич"), Глупого короля ("Бременские музыканты"), Хлынова ("Горячее сердце"), а также участвовал в других постановках театра.