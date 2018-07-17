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Артист Красноярского драмтеатра имени Пушкина Владислав
Жуковский скончался на 75-м году жизни.
Об этом сообщили в театре, на сцене которого выступал актер.
"С глубочайшим прискорбием сообщаем, что 17 июля нас навсегда покинул Владислав Яковлевич Жуковский", – говорится в сообщении.
Артист играл роли Симеонова-Пищика в "Вишневом саду", Кощея ("Иван-царевич"), Глупого короля ("Бременские музыканты"), Хлынова ("Горячее сердце"), а также участвовал в других постановках театра.
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