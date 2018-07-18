России выдали члена банды Басаева

Террорист прятался в Европе

Федеральная служба безопасности РФ экстрадировала из Словакии в Россию участника банды Шамиля Басаева Аслана Яндиева.

Находившийся в международном розыске Яндиев обвиняется в организации и совершении в 2006 г. серии терактов в городском парке и развлекательном центре города Владикавказа, из-за которых погибли люди.

В 2010 г. террорист по поддельным документам скрылся за рубежом и попытался легализоваться в Швейцарии, Голландии и ряде других стран Европы. Он был задержан в Словакии в 2011-м, после чего начался процесс выдачи Яндиева в Россию. Чтобы избежать экстрадиции, бандит в течение 7 лет с помощью адвокатов пытался доказать необоснованность обвинений, предъявленных ему в России, сообщает Центр общественных связей ФСБ.

В итоге судебные органы Словакии вынесли окончательное решение о выдаче Яндиева российским компетентным органам, и 17 июля он был доставлен в Москву.

