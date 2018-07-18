Москвичей переселят в умные дома

Реновационные многоэтажки оборудуют домофонами для вызова служб спасения и коммунальщиков

Современные технологии станут доступнее обычным горожанам. Smart city, или "Умный город", разрабатывают столичные власти специально для программы реновации.



Данная система подразумевает интеграцию информационных и коммуникационных технологий, чтобы облегчить жизнь переселенцам из ветхого жилья. С ее помощью можно легко и просто управлять городским имуществом.

Обладателями квартир в так называемых умных домах станут москвичи, чьи многоэтажки попали в программу реновации. Жилье будущего оборудуют домофонами для вызова служб спасения и коммунальщиков, а также кнопкой для маломобильных граждан, рассказал гостям и участникам Московского урбанистического форума глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

"В квартирах показания счетчиков будут передаваться службам формироваться счета, который затем будет выставляться потребителю автоматически", – пообещал руководитель департамента, подчеркнув, что уже началась разработка смарт-стандарта 2.0, который появится в ближайшие два года, – это поручение столичного градоначальника Сергея Собянина.

Полная безопасность гарантируется и во дворах, заверил Левкин. Ни один из подъездов не останется без камеры видеонаблюдения. Все входные группы в лифтовом холле оснастят смарт-табло. Он оповестит жильцов о необходимости захватить зонт или одеться потеплее, а также расскажет последние новости с официального портала мэра Москвы.

"Система будет синхронизироваться с порталом "Активный гражданин", более того, через смарт-табло жители получат функцию удаленного общения с многофункциональными центрами", – отметил эксперт форума.

По его словам, за два года первая волна сноса изжитых пятиэтажек первого периода индустриального домостроения выйдет на финишную прямую. Осталось демонтировать 34 старых дома, резюмировал глава департамента градостроительной политики.

Реновация – это проект с большим социальным подтекстом, уверен ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов, который также принял участие в международном конгрессе. "Создается новая, благоприятная для жителей среда, которая возвращает понятие двора, соседской солидарности", – считает руководитель вуза.

По его мнению, столичная программа размывает границы центра Москвы, поскольку уютные кафе и благоустроенные улицы появляются и на периферии, рядом с домом. И теперь не обязательно каждый раз устремляться в "сердце" Первопрестольной, чтобы провести уикенд или приятный вечер. "Спальных районов не останется, это будет новое качество жизни для всех москвичей", – не сомневается Кузьминов.

Закон о реновации ветхого жилья в столице год назад утвердили президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин. Это крупнейший градостроительный проект. В него попали многоквартирные дома не выше девяти этажей, в простонародье называемые "хрущевками". В программу включены более 5 тысяч домов.

Она предусматривает огромные масштабы строительства, сопоставимые по объему с двумя такими городами, как Казань, заявил Сергей Собянин. Его заместитель добавил, что в рамках реновации будет построено не менее 30 млн кв. м современного жилья.

Накануне, 17 июля, в столичном парке "Зарядье" открылся Moscow Urban Forum 2018 "Мегаполис будущего. Новое пространство для жизни". Этот международный конгресс уже седьмой по счету. Более 300 ведущих иностранных экспертов в течение двух дней рассуждают о трансформации больших городов и делятся своим опытом в преображении крупнейших точек нашей планеты.