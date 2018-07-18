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В Питере закроют реки и каналы

Движение на реках и каналах Северной столицы остановят

Это связано с репетицией и проведением парада к Дню Военно-морского флота. Так объяснили принятые меры в пресс-службе комитета по транспорту. 

Ограничения коснутся рек Фонтанка, Зимняя канавка, а также Кронверкского пролива, отметили в ведомстве. Участки этих водоемов будут закрывать в определенные даты и время.

В дни репетиций будут также регулярно перекрывать дороги и внепланово разводить мосты. Приятная новость для местных жителей – бесплатный проезд по ЗСД (внутригородской платной автомагистрали) в определенные часы.

Военно-морской парад состоится в Санкт-Петербурге 29 июля, отмечает FlashNord

Полина ДОРОЖКИНА
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