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Это связано с репетицией и проведением парада к Дню Военно-морского флота. Так объяснили принятые меры в пресс-службе комитета по транспорту.
Ограничения коснутся рек Фонтанка, Зимняя канавка, а также Кронверкского пролива, отметили в ведомстве. Участки этих водоемов будут закрывать в определенные даты и время.
В дни репетиций будут также регулярно перекрывать дороги и внепланово разводить мосты. Приятная новость для местных жителей – бесплатный проезд по ЗСД (внутригородской платной автомагистрали) в определенные часы.
Военно-морской парад состоится в Санкт-Петербурге 29 июля, отмечает FlashNord.
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