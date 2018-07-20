Роскачество назвало лучшие шашлыки
Традиционные летние пикники и посиделки на дачах трудно представить без любимого россиянами шашлыка. Роскачество проверило маринованный свиной шашлык 24 самых популярных марок из Москвы и 10 регионов.
Оценивались качество и безопасность мяса, в том числе по зараженности бактериями, наличию антибиотиков и фосфатов – всего по 57 критериям.
Эксперты Роскачества признали лучшими марки "ЖАР МЯСО", "Мираторг", "Ремит" и "Останкино". Эти марки шашлыка сделаны из мяса высокого качества, в них нет ни следа антибиотиков и консервантов, фиксаторов окраски, усилителей вкуса и аромата и загустителей.
К сожалению, ряд производителей допускали нарушения в технологии. В продукции торговых марок "Черкизово", "Велком", "МясновЪ", "Рамфуд" и "Слово мясника" нашли бактерии кишечной палочки, в шашлыке "ДмитроГорский продукт" и "Малаховский" – листерии, а в полуфабрикатах "Атяшево", "Ближние Горки", "Каждый день", "Карусель", "МясновЪ" и "Твой дом" превышена норма по количеству бактерий. Некоторые компании злоупотребляют антибиотиками: в шашлыке "Твой дом", "Каждый день" и "Рамфуд" обнаружилось слишком много этих лекарств, а вот в 18 образцах их совсем не было.
В исследовании отмечается, что при выборе шашлыка на цену не стоит ориентироваться. Самый дешевый шашлык – Globus – стал одним из лидеров рейтинга, набрав 4,95 балла из 5. Самый дорогой из исследованных продуктов – "ФРЭШ" – занял среднюю позицию в рейтинге.
Председатель общественной организации "По развитию и сохранению традиций армянской кулинарии" Седрак Мамулян рассказал "Пятому каналу", каким должен быть настоящий шашлык. По мнению обладателя титула "Лучший повар Армении", мясо нужно нарезать поперек волокон кусочками по 50-60 г толщиной от 1,5 до 2 сантиметров. Жарить надо от 18 до 25 минут, а высота мангала должна быть такой, чтобы мясо располагалось в 15 см над огнем.
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