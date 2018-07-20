Москва переживает эпоху Возрождения

Зарубежные урбанисты рассказали, что думают о столице

Московский урбанистический форум – это крупнейший международный конгресс, посвященный преобразованию мегаполисов. Впервые он прошел восемь лет назад. В этом году форум объединил более 300 урбанистов, экономистов, архитекторов, предпринимателей, представителей власти и городских активистов. В двухдневную программу вошли самые разные вопросы о развитии глобальных пространств.

На эту тему в своей книге как раз рассуждал урбанист Александр Гарвин, профессор Йельского университета – автор сборника "Как делать великий город". По его словам, мегаполисы переживают большие перемены. Особенно он оценил столичные перевоплощения.

"Качества современного мегаполиса – это качество современного пространства. То есть улицы, скверы, парки. Чтобы они были самые удобные и красивые, какие только можно построить. В Москве есть парк "Зарядье". Я под большим впечатлением. Это исключительный парк, один из лучших за последние 25 лет. Вот это нужно развивать и копировать в каждом районе Москвы", – заключил эксперт из США.

Не только в его душе отозвался парящий мост и другие архитектурные находки парка. "Зарядье" произвело небывалое впечатление на гендиректора Compagnie de Phalsbourg Филиппа Журно.

"Была проделана замечательная работа. Самый яркий пример – парк "Зарядье". Это проект мирового класса. Я помню Москву 2004 года, и это была совсем иная Москва, нежели мы можем видеть сейчас", – заявил Журно.

Эксперты с мировыми именами по праву причислили парк "Зарядье" к архитектурным шедеврам настоящего времени. Не стала исключением гостья из Америки Мэри Маргарет Джонс. Она является президентом Hargreaves Associates. Мастерская была основана в Сан-Франциско в 1983 г. ландшафтным архитектором Джорджем Харгривзом.

"Как я оцениваю изменения в транспорте в Москве? Они поразительны! Я приезжаю сюда уже 4 года. И за эти 4 года Москва изменилась почти полностью. Улицы приятнее, пейзаж красивее, не перегружена машинами. Набережная реки очень изменилась, там стало много людей. Это приятно видеть. Парк Горького также изменился. Построен парк "Зарядье" – это самое главное изменение в Москве", – отметила ландшафтный архитектор.

К слову, именно в "Зарядье" обсуждались актуальные вопросы городов-миллионников. В эти дни специалисты много говорили о проекте "Новая Москва", который разрабатывался по образу и подобию "Большого Парижа". Однако, как признал "наставник" столичных властей, депутат Национального собрания Франции Морис Леруа, инфраструктура Первопрестольной затмила преобразования романтичного города Эйфелевой башни. В исключительный восторг экс-министра по делам Большого Парижа привели трансформации, произошедшие к прошедшему почти неделю назад чемпионату мира по футболу.

"Я хочу сказать браво России, браво президенту России Владимиру Путину, браво всем службам правопорядка, мэру Москвы Сергею Собянину и всем службам правительства столичной мэрии, потому что мы во Франции знаем, как организовывать такие масштабные события, как чемпионат мира. Мы под большим впечатлением от качества мероприятий, организованных в России. Это один из лучших ЧМ за последние годы, и действительно браво организаторам!" – похвалил Леруа.

Метаморфозы Белокаменной поразили также президента ISOCA Рика Штефенса. "За два года все обновилось в Москве. Я был здесь раньше, здесь раньше был старый отель, и я поражен, как все смогли закончить за 2 года. Я заметил по всему городу подъемные краны, должно быть, прямо сейчас наступает эпоха Возрождения в Москве", – сказал зарубежный эксперт.

С ним согласился его коллега из Тель-Авива, соучредитель Баухауз-Центра Миша Гросс. "То, что мы видим в Москве, впечатляет. Это хорошо организованный город, очень чистый, очень дружелюбный. У нас осталось очень хорошее впечатление обо всем, что мы видели. Мы также увидели, что есть большая проблема с частным транспортом, потому что здесь так много машин, но это проблема не только Москвы, это проблема всего мира. Я думаю, что в Москве такая же ситуация, как и в других больших городах. Я уверен, вы ищете решение этой ситуации", – озвучил свою мысль Гросс.

Автомобильная перегрузка – проблема всех мегаполисов, согласился доцент кафедры урбанизма Дублинского университета Федерико Кугурулло."Я первый раз в Москве, поделюсь своими впечатлениями. Москва, конечно, – это глобальный мегагород, поэтому я вижу ряд обычных проблем, глобальных проблем. Одна из них – обычный недостаток места. Много места занимают машины. В нашей работе мы пытаемся думать о способах, благодаря которым транспорт будет более экологичным. Мы также смотрим, какие изменения уже происходят, в частности в Москве в сфере урбанизации, чтобы помочь сохранить окружающую среду", – пояснил ирландский урбанист.

Многие эксперты посетили столицу впервые. Среди "дебютантов" – Мариана Баррера, национальный директор по инновациям и устойчивому развитию, секретарь городской инфраструктуры Министерства внутренних дел, общественных работ и жилищного строительства Аргентины.

"Я не видела, как выглядела Москва раньше, но я разговаривала со многими людьми, которые знают город. На первый взгляд могу сказать, что Москва проделала огромную работу, делая ставку на историю, потому что здесь можно увидеть историю всей страны. Но также вы сделали город современным. Я видела велосипеды на улицах, общественное пространство, я имею в виду, есть место для пешеходов в городе. Проделана огромная работа по соединению истории и будущего", – уверена латиноамериканская гостья.

Исполнительный директор LSE Cities-London School of Economics and Political Science Филипп Роуд впервые воочию увидел Москву 9 лет назад. Тогда, подчеркнул эксперт, преображение города только начиналось.

"Сейчас изменения очень заметны. Приезжая в город, не только в парк, где мы сейчас находимся, я имею в виду, здания и округу, можно увидеть новые скверы, новые улицы, обновленные, перестроенные. Количество машин на дорогах слегка уменьшилось. Я заметил, что больше нет машин, припаркованных в неположенном месте. Раньше, если вы хотели пройтись пешком, везде приходилось бороться с огромным количеством машин, за исключением только, наверное, Красной площади. Приятно вернуться в такую изменившуюся, дружелюбную к людям Москву", – подытожил Роуд.

Эти и другие эксперты со всего земного шара посетили Урбанфорум, деловая часть которого состоялась 17 и 18 июля. Для всех москвичей и гостей столицы площадки мероприятия в парке "Зарядье" открыты до воскресенья включительно.