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В Москве задержали Эрдогана

Фото: Sergey Smirnov/Global Look
Полюбоваться видами столицы не вышло

Курьезный случай произошел на Красной площади. Полицейские заметили мужчину, который запустил над Кремлем дрон. Правоохранители потребовали объяснений. Оправдывался гражданин уже в отделении.

По словам турка, у него не было дурных намерений. Его так восхитила красота российской столицы, что он решил поделиться ею с близкими и друзьями. Однако увидеть снятые туристом кадры его семье, увы, не суждено.

Записанные с помощью беспилотника ролики Эрдогану пришлось удалить. А дрон у него изъяли. По забавному совпадению незадачливый гость столицы оказался однофамильцем главы Турции, передает телеграм-канал Mash. Как выяснилось, зовут 34-летнего нарушителя порядка Умит.

Виктория БАЛАЯН
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