Умер советник президента России

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Государственный деятель долгое время страдал от тяжелой болезни. Печальную новость о смерти одного из авторов Конституции сообщили в его окружении, передает ТАСС.
Вениамин Яковлев ушел из жизни 24 июля.
Прощание с ним состоится 26 июля в 11 часов в ЦКБ.
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