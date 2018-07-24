Умер советник президента России

Вениамину Яковлеву было 86 лет

Государственный деятель долгое время страдал от тяжелой болезни. Печальную новость о смерти одного из авторов Конституции сообщили в его окружении, передает ТАСС.

Вениамин Яковлев ушел из жизни 24 июля.

Прощание с ним состоится 26 июля в 11 часов в ЦКБ.