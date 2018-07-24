За 5 лет в регионе в 1,3 раза сократилось число тех, кто скончался от онкологии

С 2013 по 2017 г. смертность снизилась с 230 до 176 случаев на 100 тысяч человек. Такие цифры на заседании правительства Московской области привел губернатор Андрей Воробьев.

По его словам, это стало возможно благодаря своевременной диспансеризации, что помогло определить заболевание на ранних стадиях. Только за первые шесть месяцев этого года в Подмосковье удалось выявить 1,6 тыс. случаев онкологии, добавил глава региона.

Он призвал обратить внимание местного Минздрава и руководителей "всех территорий на Единые дни диспансеризации". А также порекомендовал вовлекать "жителей в этот очень важный процесс, который позволяет на самых ранних стадиях выявлять и ликвидировать это тяжелое заболевание", передает интернет-газета "Подмосковье сегодня".