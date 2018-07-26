Пришелец в небе над США попал на видео

Здоровье
- Кремы от солнца оказались бесполезны
- Найдена неожиданная причина болезни Альцгеймера
- Невероятно, но факт: В алкоголе нашли радиацию
690 новости
В городке Уэстфилд в штате Индиана жители заметили в небе необыкновенный объект. Вместо привычных летающих тарелок на фоне золотого заката реял таинственный силуэт, похожий на фигуру в плаще до пят.
Американцы решили, что это пришелец, который двигается без летательного аппарата. Ролик был опубликован на Youtube 26 июля, и теперь уфологи всего мира внимательно изучают, какой инопланетный гость посетил далекую Индиану.
В комментариях к видео пользователи Сети даже не решились предположить, что это такое и спрашивали у автора разрешения опубликовать ролик на своих ресурсах.
Принятый в Америке документ прокомментировало посольство РФ
Вашингтон пока думает над неожиданным приглашением