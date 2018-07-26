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Пришелец в небе над США попал на видео

Фото: Gene Blevins/Zuma/TASS
Американцев удивил инопланетный гость без транспортного средства

В городке Уэстфилд в штате Индиана жители заметили в небе необыкновенный объект. Вместо привычных летающих тарелок на фоне золотого заката реял таинственный силуэт, похожий на фигуру в плаще до пят.

Американцы решили, что это пришелец, который двигается без летательного аппарата. Ролик был опубликован на Youtube 26 июля, и теперь уфологи всего мира внимательно изучают, какой инопланетный гость посетил далекую Индиану.

В комментариях к видео пользователи Сети даже не решились предположить, что это такое и спрашивали у автора разрешения опубликовать ролик на своих ресурсах.



Валентина МАЙОРОВА
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