Пришелец в небе над США попал на видео

Американцев удивил инопланетный гость без транспортного средства

В городке Уэстфилд в штате Индиана жители заметили в небе необыкновенный объект. Вместо привычных летающих тарелок на фоне золотого заката реял таинственный силуэт, похожий на фигуру в плаще до пят.

Американцы решили, что это пришелец, который двигается без летательного аппарата. Ролик был опубликован на Youtube 26 июля, и теперь уфологи всего мира внимательно изучают, какой инопланетный гость посетил далекую Индиану.

В комментариях к видео пользователи Сети даже не решились предположить, что это такое и спрашивали у автора разрешения опубликовать ролик на своих ресурсах.







