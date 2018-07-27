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Красавиц позвали на фестиваль

Фото: Артем Сизов/ "Газета.Ru"
Организаторы конкурса "Мисс Москва - 2018" начали прием заявок на участие

Мероприятие пройдет осенью. Претендентками в борьбе за заветные титулы могут стать жительницы столичного региона в возрасте от 16 до 28 лет, сочетающие в себе красоту, ум и талант.

Фото: Артем Сизов/

С девушками, прошедшими отбор, будет проводиться подготовка к финалу, во время которой их обучат актерскому мастерству, дефиле, сценической пластике, а также проведут тренинги с лучшими психологами, хореографами и стилистами.

Наряду с победительницей в номинации "Мисс Москва-2018" будут определены "Московская красавица-2018" и "Краса Москвы-2018". Обладательница титула "Мисс Москва" примет участие в Национальном фестивале красоты и талантов "Краса России-2019".

Фото: Артем Сизов/

Фестиваль красоты и талантов "Мисс Москва" проводится с 1994 года. За это время он стал одним из самых заметных и значимых событий в индустрии красоты, моды и стиля.

Главная цель конкурса – пропаганда здорового образа жизни, гармоничного интеллектуального, эстетического и физического развития личности. Это не только конкурс самых красивых девушек столицы, но и эффектное театрализованное шоу, в котором принимают участие звезды шоу-бизнеса и победительницы прошлых лет.

Фото: Артем Сизов/

В жюри входят известные деятели культуры и спорта, политики и бизнесмены, артисты и дизайнеры. Директор и идейный вдохновитель конкурса – Татьяна Андреева.

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